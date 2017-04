In Arkansas con le esecuzioni capitali siamo solo all’inizio

by Guido Bolaffi - 2017.04.21

Quello che è accaduto negli ultimi 8/9 giorni dentro le impenetrabili mura della Cummins Unit, il principale penitenziario della capitale dello stato americano dell’Arkansas, è destinato ad avere un posto di assoluto rilievo nei pur ricchissimi e tostissimi annali della giustizia made in US.

Per capire come sono andate le cose partiamo dai minuti precedenti la mezzanotte di giovedì scorso. Quando, mettendo fine a una tregua che durava da più di dodici anni, nel braccio di Ledell Lee, condannato per omicidio alla pena capitale, è stato infilato l’ago con l’iniezione letale. La cui esecuzione fa parte di una vicenda ricca di colpi di scena e niente affatto conclusa. Che ha preso il via la settimana passata quando un comunicato delle autorità statali aveva reso noto che tra il lunedì dell’Angelo (non festeggiato da quelle parti) e la fine del mese di aprile, ben 8 condannati avrebbero fatto ingresso nella camera della morte. Una decisione che aveva lasciata incredula persino una nazione non proprio di primo pelo come l’America. Visto che nella sua pur lunga storia delle esecuzioni capitali una “soluzione finale” come quella in programma a Little Rock non era stata mai pensata né tanto meno attuata.

Ma a Pasquetta, mentre Don W Davis, il destinato numero 1, lasciata la cella iniziava il cammino finale, ecco la prima sorpresa. La Corte Suprema, infatti, con una decisione mai come in questo caso in limite mortis, chiedeva una sospensione per verificare se e quanto nella sua condanna avessero influito il basso quoziente intellettuale e l’impossibilità economica di avere dei legali all’altezza del caso.

Una notizia per lui bella